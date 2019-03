Těhotná hvězda reality show ukázala bříško v bikinách. Promluvila o tom, jak ji týral otec dítěte

Jemma Lucy sdílela detaily o toxickém vztahu s otcem svého dítěte. Profimedia.cz

Na Instagramu se svěřila, jak ji partner, jehož jméno nikdy nezveřejnila, údajně psychicky i fyzicky týral, pokusil se ji unést a nutil ji k potratu. „Svůj vztah jsem v posledních dvou letech tajila z několika důvodů. Zapletla jsem se s největším násilníkem, jakého jsem kdy potkala, a konečně je všemu konec. Bohužel je to otec mého dítěte,“ svěřila se ve videích.

„Psychické a občasné fyzické zneužívání mě ničilo, obzvlášť v posledních šesti měsících, kdy jsem těhotná,“ šokovala dále Lucy. „Týral mě bezdůvodně a dnes jsem zjistila, že mi navíc lhal a podváděl mě se svou bývalou,“ doplnila s tím, že se bojí bývalého partnera jmenovat.

Jemma se proslavila sice jako hvězda reality show Ex On The Beach nebo Big Brother, svou slávu si však udržela díky odvážným snímkům, které se nebojí fotit. Proslula také jako královna večírků, i když nyní má evidentně úplně jiné starosti. ■