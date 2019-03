Krize ve vztahu? Švantnerová přiznala, že už se s partnerem doslova míjí ve dveřích

Nikol Švantnerová Super.cz

"Je fakt, že když si vybírám hotel, tak chci, aby měl krásný výhled, hezký spa, samozřejmě krásný pokoj. Ale upřímně, i v ošklivém pokoji se dají dělat zázraky. Když ale vím, že budu trávit víc času, tak si dám na výběru víc záležet, to je jasný," řekla Super.cz Nikol na relaxačním pobytu v Černovicích, kam vyrazila s kamarádkami.

"Miluju to. Procházky, lyžování a pak se vrátit na hotel a užít si wellness. Miluju sauny, vířivku se skleničkou prosecca. Je to hrozně hezký," říká Nikol, která během února zvládla i dovolenou v Itálii nebo ve Španělsku. Její přítel z toho příliš nadšený není.

"Trošku se míjíme. Patrik se mnou tolik cestovat nemůže, já zase nechci sedět doma, když možnosti mám. Úplně nadšený není, chtěl by mě mít doma častěji. Ale já jsem se v tom našla, hrozně ráda cestuju," vysvětluje.

Nadšený jistě nebyl ani z toho, že Nikol trávila pár dní s fotbalisty Juventusu Turín. Vyrazila na jejich zápas a bydlela s kluky přímo na hotelu v Madridu. "Patrik věděl dopředu, že to bude trošku jiné, než kdybych jela jen tak sama bez pozvání. Přál mi to, myslím. Ronalda by mi nepřál, ale bral to fajn," směje se. "Byl to pro mě skvělý zážitek, mohla jsem s nimi být na hotelu, viděla jsem hráče na pár metrů, centimetrů," dodala Nikol, která je velkou fotbalovou fanynkou. ■