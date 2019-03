Tenhle dárek nečekal: K narozeninám dostal Marek Ztracený 2000 prsou!

Marek Ztracený Super.cz

Zpěvák Marek Ztracený (34) ve velkém stylu oslavil své 34. narozeniny. Sám si k nim nadělil největší dárek, a to velkolepý koncert. 22. února příštího roku vystoupí v O2 areně. Od kamarádů pak na oslavě dostal další dárky, některé hodně veselé.

"Netušil jsem, že mi všichni budou nosit dárky. Chtěl jsem jen, aby přišli, a dali si se mnou drink. Jsem překvapený, kolik lidí na můj mejdan přišlo, a jsem rád. Dostal jsem spoustu vtipných dárků jako třeba knížku o prsou," řekl Super.cz Marek.

"Je to knížka, kde je vyfoceno asi dva tisíce prsou. Nevím, proč jsem ji dostal, ale je to od mého super kámoše, tak nějaký důvod to určitě má," usmívá se zpěvák.

Nyní ho ještě čeká domácí oslava s rodinou. "Mám oslavu ještě na Šumavě s Marcelou, s rodinou. Dneska to bude asi dlouhý, zítra zajedu domů, trošku je zanedbávám, tak to musím napravit a brzy asi odletíme na dovolenou," dodal Ztracený.

Svatba na pořadu dne ale stále není. "Máme místo papíru našeho syna, ten je pro nás víc spojující než cokoli jiného. Občas na to téma zavtipkujeme, ale my jsme spokojení i tak," uzavřel Ztracený. ■