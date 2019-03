Potvrzeno: Slavná herečka (45) si našla zajíčka. Je o pět let starší než její dcera

Kate Beckinsale potvrdila vztah s mladším Petem Davidsonem Profimedia.cz

Zatímco na ledě spolu zápasily kluby New York Rangers a Washington Capitals, Kate a Pete pozornost věnovali hlavně sami sobě. Tak trochu možná šlo o divadlo pro fotografy, pár se do sebe totiž před objektivy doslova „zakusoval“, kdyby snad chtěl ještě někdo o novém vztahu pochybovat. Nebylo by to tak úplně od věci. Davidson je jen o pět let starší než hereččina dcera Lily Mo Sheen.

Beckinsale je druhou velmi slavnou ženou po Peteově boku. V minulosti měl vztah se zpěvačkou Arianou Grande.

Kate byla mezi lety 2004 až 2016 vdaná za režiséra Lena Wisemana. Dceru má s předchozím partnerem Michaelem Sheenem.

Pro mladší muže má herečka nejspíš slabost, pro zábavné evidentní. Ještě předtím, než se začalo spekulovat o Davidsonovi, měla blízko k o 15 let mladšímu komikovi Jacku Whitehallovi. ■