Po dvou letech hraje opět s bříškem: Muzikálová zpěvačka je ve 4. měsíci těhotenství!

Lucia s kolegyní Kristinou Kloubkovou Foto: Super.cz/archiv Divadla Broadway

Herečka a zpěvačka Lucia Molnárová (32) září štěstím. Jsou to dva roky, co se objevovala v oblíbeném muzikálu Kleopatra s těhotenským bříškem. To před diváky v průsvitných šatech jen těžko mohla skrývat i tento víkend. Půvabná Slovenka si roli Octavie na jevišti Divadla Broadway opět zahrála v požehnaném stavu.