Topmodelka a obě herečky a moderátorky mají jedno společné. Nehádali byste jim jejich věk. Je to mladistvý vzhled od přírody, nebo práce dovedného lékaře? Víme, že jim ke kráse pomáhají zkušení odborníci z kliniky, co stojí i za neuvěřitelnými televizními proměnami.

Jako z pořadu O 10 let mladší. Výčet toho, co Krainová, Bendová a Kubelková podstoupily Foto: Klinika YES VISAGE

Výčet zákroků Simony, Alice a Ivy

V jejich případě jde opravdu hlavně o dobré geny. Ale i přírodě musí občas trochu pomoci dermatologie. Jak Alice, tak Simona si nemohou vynachválit botox, který dokonale vyřeší vrásky, aniž by ztratily mimiku, kterou ve své profesi potřebují. „Jsem ráda, že já mám zrovna na Klinice Yes Visage profíky, kde všechny zákroky dělají s péčí a citem pro přirozenost,“ prozradila Simona Krainová (46) a její slova potvrzuje i Alice Bendová (45), která si první botox nadělila až ke čtyřicítce.

Více o botoxu se dozvíte zde: https://www.yesvisage.cz/cz/vrasky

FOTO: Klinika YES VISAGE

FOTO: Klinika YES VISAGE

Krom botoxu, zvýraznění kontury rtů pomocí kyseliny hyaluronové, omlazení krku vlastní plazmou, přiznává herečka Alice Bendová také mezonitě, které umí řešit i povadající až smutný výraz obličeje vlivem poklesu tkání. „To vše probíhá rychle, bez jizev a bez nutnosti operace či skalpelu. Nitky se vstřebají a zanechajíjen zpevněný obličej,“ usmívá se Bendová, které se zdárně vede brzdit čas.

Více o mezonitích se dozvíte zde: https://www.yesvisage.cz/cz/yes-lifting-nite

FOTO: Klinika YES VISAGE

FOTO: Klinika YES VISAGE

Na plazmu nedá dopustit ani Simona: „Je to můj elixír mládí. Využívá to nejcennější z mého vlastního těla. Po plazmaliftingu mám pleť úplně prozářenou a cítím, jak se drží vypnutá, vyživená a čerstvá, jako bych se každý den pořádně vyspala,“ vysvětluje Simona.

Více o plazmaliftingu najdete zde: https://www.yesvisage.cz/cz/plazmalifting

Další nestárnoucí kráska, Iva Kubelková, nedá dopustit na komplexní ošetření laserem Fotona: „Tento nový laser je naprosto úžasný, jsem nadšená. Doufám, že tímto definitivně vyřeším i moje pigmentové skvrny, které mě už dlouho trápí."

Více o laserovém 4D ošetření najdete zde: https://www.yesvisage.cz/cz/4d-omlazeni-lifting

FOTO: Klinika YES VISAGE

FOTO: Klinika YES VISAGE

O 10 let mladší může být kdokoliv

Paní Hana a Magda jsou jasnou ukázkou toho, že zkušení odborníci z Kliniky YES VISAGE můžou ubrat dekádu, a někdy i víc, nejen celebritám, ale každé znás. A to nejen vrámci televizního pořadu, na moderní a šetrné zákroky dermatologie se na Klinice Yes Visage specializují a je o ně velký zájem. Jakýkoliv ze zákroků kliniky můžete mít i vy. A to zcela zdarma v soutěži.

Více informací na webu kliniky na www.yesvisage.cz ■