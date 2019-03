Kolaps a rychlý převoz na JIP: Krampolova manželka Hanka skončila v nemocnici, co se jí stalo?

Jiří a Hanka Krampolovi Michaela Feuereislová

Krušné chvíle nyní prožívá Jiří Krampol (80). Jeho manželku Hanku (57) musela sanitka po kolapsu odvézt do nemocnice, jak uvedl Blesk. Aktuálně leží na jednotce intenzivní péče a sám herec pořádně neví, co s jeho ženou je.

„Je v nemocnici, převezli ji na JIP. Teď za ní zrovna jdu. Sám nevím, co s ní pořádně je a jak to s ní vypadá. Uvidím, co mi řeknou,“ svěřil Super.cz Krampol s tím, že zdravotní stav jeho ženy nebyl v posledních dnech nejlepší. Za vším stojí vleklé problémy po několika zlomeninách, kvůli kterým Hanka stále trpí.

„Neudělalo se jí dobře. Není divu. Má po několika zlomeninách, stále nemůže pořádně chodit, trpí velkými bolestmi, na které musí brát prášky, ani pořádně ven na procházku nemůže jít,“ svěřil Krampol s tím, že za kolapsem manželky rozhodně nestojí alkohol, se kterým měla problémy.

„Není divu, že se z toho člověk zhroutí a není mu dobře, já bych se zhroutil už dávno,“ prozradil herec s tím, že doufá, že se o Hanku v nemocnici postarají a bude jí brzy opět lépe. ■