Vytoužené bydlení nemají ani po roce hotové: Josef Vágner neustále řeší opravy bytu

Pepa má s bytem neustále problémy. Michaela Feuereislová

Stále v montérkách. Rok poté, co se Josef Vágner (28) a jeho manželka Marlen vrhli do zvelebování bytu, nemají stále hotovo. Muzikálový zpěvák si ještě loni touto dobou myslel, že už bude v klidu bydlet ve vysněném domově, realita je ale trochu jiná.

„Stěhovali jsme se před létem, s tím, že když přijde na svět malá, tak už by mělo být vše hotové. Jenže ve chvíli, kdy jsme byli v bytě, tak jsme začali zjišťovat nedostatky a byla tu jedna reklamace za druhou,“ svěřil zpěvák, který v září loňského roku přivítal na svět prvorozenou dcerku Amelii.

„Bude to rok od nastěhování a stále vše není hotové. Jsou to zbytečné starosti navíc, ale jinak to bereme sportovně,“ svěřil zpěvák, který si se svou ženou pořídil 5+kk u Vltavy na společnou hypotéku. Nový domov jim rekonstruovala developerská společnost, ale spousta věcí se nepovedla a musí se dělat znovu.

„Budou nám tady nějaké věci bourat, takže zase obléknu montérky a budu doma na vše dohlížet. Kvůli tomu, že máme malou Amelii, Marlene odjede během přestavby k rodičům,“ svěřil zpěvák, který doufal, že vše proběhne v pořádku. To se ale nestalo a s developery neustále řeší opravy.

„Mám štěstí, že mám doma Němku, která má ráda ve všem pořádek, takže firmu neustále urguje, aby nám vše, co na bytě není hotové, přišli opravit. Já bych se na to už dávno vykašlal,“ prozradil muzikálový zpěvák, který rozlehlý byt bere i jako investici do budoucnosti. Vedle toho tam bude spoustu místa i na dalšího potomka. „Když jsme čekali Amelii, tak jsme měli připravené jméno pro syna. Oskar se sice nenarodil, ale rozhodně se sem v budoucnu vejde," svěřil se smíchem zpěvák.

„Je tady hodně místa, mám s tím také podnikatelský záměr, počítám s tím, že bude v bytě nahrávací studio a zkušebna,“ dodal zpěvák, který se aktuálně objevuje v představeních Muž se železnou maskou, Tři mušketýři nebo Kocour v botách. Vedle zpěvu a hraní by se možná nyní, kdy neustále řeší opravy na bytě, mohl živit také jako hodinový manžel. ■