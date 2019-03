Blondýnka ze Spice Girls má jít konečně k oltáři! S partnerem je ve vztahu neuvěřitelných 20 let

Emma Bunton a Jade Jones by se měli brát ještě letos. Profimedia.cz

Zpěvačka Emma Bunton (43) a její dlouholetý snoubenec Jade Jones (40) by si podle britských médií konečně měli říct své ano. Bunton byla viděna na londýnské radnici, kde si podle Daily Mailu vyřizovala úřední formality ke schválení sňatku. Vzít by se měli v Old Marylebone Town Hall, oblíbeném místě pro svatby celebrit, kde se ženil například i Paul McCartney. Svatba by navíc měla proběhnout ještě letos.