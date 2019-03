Tohle je proti přírodě: Yvetta Blanarovičová (55) vypadá jako sestra svého syna (31)

Yvetta Blanarovičová se synem Foto: instagram Y. Blanarovičové

Zpěvačka Yvetta Blanarovičová (55) vystavila na sociální síti fotografii, kde zapózovala se svým synem, a pozastavila se nad tím, jak ten čas letí. Matyáš oslavil už jednatřicáté narozeniny. V diskuzi pod fotkou se strhla pořádná mela. "Jako by to bylo včera, co se narodil," napsala zpěvačka.

Je fakt, že zpěvačka vypadá na svůj věk opravdu velice mladistvě. To také její sledující kvitovali. "Klidně byste mohli být pár. Yvett, mezi námi, vy jste na toho frajera vedle Vás pořád mladá a to, že je to Váš syn je tak nějak proti přírodě. To byste ho musela mít tak v 10 letech," napsal jeden z fanoušků.

Přidali se i ostatní, kteří zpěvačce právem lichotili. "Chtěla bych takhle jednou stát a vypadat vedle svého syna jako vy, Yvettko," zasnila se jedna z jejích fanynek. "Vypadáte jako mladší sestra svého syna," zazněl dokonce jeden z komentářů a řada dalších sledujících poznamenala, že syn vypadá jako by byl spíš jejím přítelem. ■