Manželce Milana Baroše docházejí síly: Klukům chybí táta, jsem z nich psychicky vyšťavená!

Terezu vyčerpává výchova synů. Foto: Instagram T. Barošové

„Věřte, že jsem z nich psychicky vyšťavená. Opravdu, kdo nemá kluky krátce po sobě, tak neví, co to je. A my máme opravdu hodně temperamentní kluky,“ svěřila Tereza na svém Instagramu. S akčními syny to prý Milan umí lépe.

„Chybí jim táta... On je přísnější. Já už sílu kolikrát nemám,“ zalitovala Tereza, že její muž není doma víc. Kapitán ostravského Baníku se však nejspíš fotbalové kariéry jen tak nevzdá. I když za tři týdny si užije reprezentační pauzu, kdy by se teoreticky mohl víc věnovat rodině a ulevit tak unavené Tereze, která je ženou v domácnosti na plný úvazek. ■