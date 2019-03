Drsná kanonáda od fanoušků: Za tohle to od nich Tamara Klusová pořádně slízla! Přidala se i známá herečka

Tamara Klusová vyrazila s dětmi na Matějskou pouť. Foto: instagram T. Klusové/Super.cz

Měla to být nevinná návštěva Matějské pouti, kam vyrazila se svými třemi dětmi a podělila se o ni s fanoušky na sociálních sítích. Manželka Tomáše Kluse (32) to od nich ale pořádně slízla. Nejvíc je naštvalo, že teprve dvouletého syna Alfréda nechala střílet vzduchovkou.

"Alfréd a jeho první vystřelená růže... On to opravdu dokázal. Dojalo nás to k slzám. Ty děti.....," napsala Tamara Klusová (31) k fotce, na níž je dvouletý syn se žlutou papírovou růží u střelnice. A v komentářích se strhla pořádná kanonáda.

"Teda být hrdá na to, že dvouletý dítě umí střílet, i když je to jen na růži, tak na to by normální rodič asi hrdý nebyl," pustila se do ní jedna z diskutujících. Řada dalších sice Tamaru hájila, ale tato si stála za svým. "Dítěti zbraň do ruky nepatří, ať je jakákoli. Tečka," dodala.

A k tomu, když se Tamara rozplývala nad tím, že se domů z poutě nechtělo nejstarší Josefíně, měla zapotřebí se vyjádřit i herečka Eva Holubová (59). "Josefinka se pomamila. Aneb přijela k nám pouť a my s ní chceme odjet! Teda já už ne, protože mi po celém odpoledni asi praskne hlava. Rodiče jsou hrdinové a kolotočáři taky," zněl Tamařin dost nevinný komentář k fotografii s dcerou.

Můžeme se domnívat, že prvotní vjem k tomu, že napsala právě takový status, byl hlavně zvukový. Protože vydržet celé dny v ohlušujícím randálu, kdy od každé atrakce zní na plné koule jiná píseň, je fakt peklo. Holubová to ale evidentně pochopila jinak.

"Proč jsou kolotočáři hrdinové? To už dávno přece nejsou ti “světští” z Romance pro křídlovku. A i poutě bez putovaní ztratily smysl. Ale taky jsem nechtěla, aby moje děti byly frustrované, že je něco, kam ony nesmí. Byly jsme tam jednou, jenom já a dvojčata, musela jsem na atrakce, protože by tam děti samotné nepustili, hrůza, kravál, poetiky zbavené taháni peněz z kapes rodičů," rozepsala se známá herečka.

Na svém názoru si trvala, i když na něj Tamařini skalní fanoušci reagovali dost negativně. "Jen jsem se chtěla zeptat, v čem jsou podle Tamarky kolotočáři hrdinové? S ostatními se podělit o své zamyšlení, jak se poutě změnily. Copak vás tak popudilo? Ale jestli máte pocit, že sem nepatří žádné odlišné názory, a jestli si to myslí i Tami, tak si to příště nechám pro sebe nebo sem raději asi nebudu chodit ani číst. Já mám Tamaru v mnoha směrech ráda a obdivuju ji, ale jsou prostě věci, který mám jinak," uzavřela Eva Holubová. ■