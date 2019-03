Ukončí kariéru, aby se mohla věnovat rodině? Těhotná Ewa Farna řekla, jak se věci mají

Ewa Farna uvedla věci na pravou míru. Foto: Instagram Ewy Farne

Je to sotva několik dní, co Ewa Farna (25) prostřednictvím klipu k písni Ta o nás oznámila těhotenství. Polští novináři už nyní mají jasno o tom, co bude se zpěvaččinou kariérou. Podle portálu plotek.pl chce Farna pověsit kariéru na hřebík a stát se ženou v domácnosti.