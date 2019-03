Zpěvák, který měl v posteli Jennifer Aniston a dalších 500 žen, přiznal zvrhlý zvyk: Tohle prý dělá každý den!

John Mayer se svěřil s podivným zvykem. Profimedia.cz

Zpěvák John Mayer (41) se neproslavil jen díky muzice, ale také díky nekonečnému seznamu bývalých partnerek, které byly často slavnější než on sám. Mezi takové patří například Jennifer Aniston, Jessica Simpson, Taylor Swift, Katy Perry a další. Mayer se v The Ellen DeGeneres Show svěřil s několika zvyky, bez kterých by si každodenní život nemohl představit. Speciálně jeden z nich pak moderátorku i diváky trochu zaskočil.