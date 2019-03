Pohřeb Jiřího Pomeje bude veřejný: Vdova Andrea se přijde rozloučit bez dcery Aničky (5)

Andrea dorazí na pohřeb zesnulého manžela bez dcery. Michaela Feuereislová

Jak na ni bude reagovat Pomejeho rodina, jelikož není žádným tajemstvím, že s ní příliš nevycházela, zvláště po rozchodu s Jiřím, je v tuto chvíli ve hvězdách. S tchyní a švagrovou se Andrea viděla naposledy o Vánocích, kdy také napsala Pomejemu spolu s dcerou poslední vzkaz.

V nemocnici za ním nebyla. „Ano, chtěla jsem Jirku vidět, měla jsem pocit, že by byl rád, ale po konzultaci s blízkými jsme se shodli, že by ho to rozrušilo a to nechci,“ svěřila tehdy Super.cz. Aby ho navštívila dcerka, si sám nepřál. Nechtěl, aby ho Anička viděla v takovém zuboženém stavu.

Anička už o tatínkově smrti ví, nicméně na pohřeb ji Andrea brát nebude. Domnívá se, že pro pětiletou holčičku by to nebylo vhodné. A i to, zda bude vhodné, jestli sebou vzít přítele Petra Plačka, posoudí ona sama. ■