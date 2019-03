Další smrt u Černých vdov: Ukázkový gauner skončí pádem z okna

V Černých vdovách se opět umírá Video: Prima

Let z balkónu a konec. Tak dopadne postava Sagiho po třech dílech v seriálu Černé vdovy. Sám herec Jan Hájek ale tuhle zásadní scénu netočil. Sebevražda, jak ji policie bude vyšetřovat, se odehrála jen s figurínou a kaskadérských kousků byl herec ušetřen. „Točilo se to s figurínou a já na to koukal s Bolkem Polívkou (69) se značným odstupem. Sestříhalo se to tak, že to ani není poznat. Dokonce se povedlo i to, že Sagimu, tedy figuríně, po pádu spadla bota. Prý, když někdo vyskočí, tak se mu zují boty. To tělo se nějak uvolní a zkrátka spadnou,“ vysvětluje herec.

To, že režisér Radek Bajgar obsadil Honzu do role pěkného bídáka, ho ani nijak nepřekvapilo. „Já je mám na triku docela často, takže je to pro mě běžná věc, ale bylo to fajn,“ míní. Pár scén měl herec i s nejmladší herečkou na place, malou Klaudií Černou, seriálovou dcerou Jany Plodkové, a překvapilo ho, jak je výborná.

„Ona je fakt profík a zíral jsem, jak to dítě je schopné zahrát ty správné emoce na lusknutí prstu,“ dodal. Dokonce mu běhal až mráz po zádech, když musel natáčet, jak malou Lízu zastrašuje a vydírá. „Natáčeli jsme scénu, kdy jsem s malou v pokoji a já ji tam začnu vydírat a při tom jsem si říkal, že tohle bych nechtěl zažít, aby někdo přišel za mým dítětem. Nevím, jak bych reagoval,“ přiznal herec.

Aby toho nebylo málo, tak okusil Jan Hájek i to, jaké je dostat se do křížku s kamarádem. Na budku tak dostal od Filipa Blažka (45). „Je to čistá choreografie. Před začátkem natáčení jsme si řekli, co budeme dělat a je to. Nikdo nepřijde k újmě. I když teď nevím, zda ta moje noha bolavá byla v rámci děje, nebo se mi opravdu něco stalo a režisér to jen do natáčení zapojil,“ vzpomínal Hájek, kterému se Bolek Polívka lehce posmíval, kdo ho učil na škole, protože neumí ani kulhat.

Kdo nakonec stojí za smrtí Sagiho, nebo je to opravdu jen nehoda, to diváci zjistí v dalším pokračování seriálu Černé vdovy, který televize Prima vysílá každou neděli od 20.15. ■