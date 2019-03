Nejen model, ale i herec: Muž roku Jirka Kmoníček se objeví v oblíbeném seriálu

Jiří Kmoníček si zahraje v seriálu Temný Kraj. Foto: archiv FTV Prima

Nejde jen o komparz, jeho postava má i vlastní dějovou linku. Zasáhne totiž nejen na místě činu u případu, ale především se bude motat kolem veterinářky Terezy Coufalové v podání Terezy Kostkové. „Hraju tady velitele hasičů Matouše a všichni si ze začátku budou myslet, že jsem její nový frajer, když se rozešla s manželem, že já jsem takový náhradník. Potom to ale dostane nečekaný spád. Na to už si ale budete muset počkat,“ naznačuje Kmoníček.

Kmoníčka si do seriálu vybraly samy autorky projektu a režisérky Jitka a Kateřina Bártů. Poohlížely se po urostlém a neokoukaném chlapíkovi, který by byl v ději dostatečně velkou překážkou pro hlavního hrdinu Petra Kraje, kterého hraje Lukáš Vaculík. A toho našly právě v Kmoníčkovi, pro kterého je účinkování v seriálu Temný Kraj premiéra, na kterou se připravoval celkem svědomitě.

„Mám tam asi tři věty a učil jsem se to večer před natáčením, a i před nástupem na plac," upřesnil Jiří. Na natáčení tak strávil Kmoníček zatím sice jeden den, ale další ho ještě čekají. Scénář mu předepsal i to, že s Terezou Kostkovou bude v těsném objetí. „Musím říct, že to bude fajn a těším se na to. Určitě si to užiju,“ dodal. ■