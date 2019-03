A je to potvrzeno! Franta z Mostu! bude hrát v Ordinaci. Diváci se prý mají opravdu na co těšit

Zdeněk Godla si zahraje v Ordinaci. Foto: Česká televize

Vypadá to, že nejen v Hollywoodu se letos zrodila hvězda. Zdeněk Godla (43), známý jako Franta z veleúspěšného seriálu Most!, jde opravdu na dračku. Už nějakou chvíli se šuškalo, že by se měl objevit v jiném úspěšném seriálu Ordinace v růžové zahradě. TV Nova nyní potvrdila jeho angažmá a prý se máme opravdu na co těšit.