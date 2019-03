Takhle se Dáda Patrasová dává do kupy po prosincové nehodě: Promluvila i o zdravotních problémech!

Dáda Patrasová měla potíže s hybností pravé ruky. Michaela Feuereislová

Po prosincové dopravní nehodě, kterou způsobila a kála se za ni , se herečka Dagmar Patrasová (62) dává celkově do kupy. Prožila pár dní v Kalábrii se svým Italem Vitem. "Miluju sluníčko, moře, pohodu a romantiku," svěřila Super.cz. Nyní už je zase v pracovním režimu. A najela i na zdravější životní styl.

Herečku pronásledovaly i zdravotní problémy. Měla potíže s hybností pravé ruky. Informace, že by jí ruka ochrnula a musela dostávat elektrošoky nám ale vyvrátila. "To je nafouknuté. Chodím na elektroléčbu a rehabilitace. S tou rukou mám problémy, ale rapidně se to lepší a začíná normálně fungovat," ujistila nás.

"Najela jsem na zdravou výživu, jím hodně zeleniny a ryb, a k tomu cvičím. Znáte to. Celý den lítáte a pracujete a večer pak vyluxujete ledničku. Tak s tím jsem skončila a je mi dobře," pochlubila se Dáda a my jí držíme palce, ať jí to vydrží. ■