Tohle tělo teď patří autorovi seriálu Most! Sexy Vignerová zapózovala ve spodním prádle

Aneta Vignerová Super.cz

Modelka Aneta Vignerová (31) už pár měsíců randí s hvězdným scénáristou fenoménu Most! Petrem Kolečkem (34). Aneta přiznala, že by se nebránila založení rodiny. Než se ale začne zakulacavat, může si Kolečko užívat tohle parádní tělo.

Aneta přiznala, že ji kvůli štíhlosti lidé podezřívají z anorexie. S tou ale rozhodně problémy nemá. "Četla jsem, že nejím. Je mi vlastně fuk, co si kdo myslí. Občas mám stresové období, kdy je to na váze vidět. Ale neznamená to, že bych nejedla. Mám normálně prdel, faldy na bříšku. Jsem normální holka. Anorektické to není," řekla Super.cz Aneta.

"Když je ti s člověkem dobře, tak se ti zvedá apetit. A je to krásný. Miluju vaření, starání se o člověka. Je to začínající dobrá cesta. Tak abych za čas nebyla jako válec," dodala s úsměvem v Černovicích, kam si vyjela na relaxační víkend.

"Vyjet si do takové přírody je skvělý. Jsem tu šťastná. Klidně bych tady relaxovala týden," dodala. ■