Josef Rychtář se pustil do Andrey Pomeje záplavou sprosťáren

Do Andrey Pomeje se pustil i Josef Rychtář Foto: super.cz/Profimedia

Rychtáře se nikdo na jeho názor neptal, ostatně on sám byl po smrti své ženy obviňován z toho, že Iveta zemřela kvůli němu. Přesto měl potřebu se vyjádřit. A to opravdu na její adresu sprostě. Dokonce pozůstalým doporučil, že by neměli Andreu pustit na Pomejeho pohřeb a měli by si najmout ochranku, která by se o to postarala. Že Pomeje pil, byla podle Rychtáře chyba Andrey. Vyčetl jí i to, že si po rozchodu s manželem našla nového partnera a Pomeje tím trpěl. „Nevážím si jí. Měla s ním být do konce,“ dodal. ■