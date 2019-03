Po návratu z Bali se doma dlouho neohřála: Sexy Dara Rolins pózuje v kalifornské poušti

Dara Rolins fotí sexy snímky v Mohavské poušti. Foto: instagram D. Rolins

Dara nepobývá pouze v Los Angeles, za záběry jezdí se svým týmem i na dost nehostinná místa, jako je Mohavská poušť. Ve vyprahlé a rozpálené kamenopísčité oblasti vznikají i Dařiny sexy snímky. Ve výhni, která tam celoročně panuje, si musela dost vytrpět, ale znát to na sobě nedala.

Navštěvuje ale i příjemnější místa, třeba Venice Beach. "Procházka tady je povinnost. Je to už pět let, co jsme tady natáčeli klip MORE," zavzpomínala u jedné z fotografií, které publikovala na svém instagramovém účtu. ■