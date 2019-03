Na dovolené na Mauriciu se vyfotila v bikinách: Vzápětí krásná herečka ukázala, jak ženy na Instagramu klamou

Vlastina se na první fotce stylizovala do modelky, druhá je prý reálná. Foto: instagram V. Svátkové/Super.cz

Na svém instagramovém účtu fanouškům ukázala, jak to mají na dovolené hezké, a přidala i svoji fotografii ve fialových bikinách, v nichž ladila s květinovým záhonem. Nebyla by to ale Vlastina, aby si ze sebe vzápětí neudělala legraci a ve stejném prostředí nezapózovala s vystrčeným břichem a šklebem v půvabné tváři.

"Mě by v životě nenapadlo fotit se v plavkách. Vypadat jako modelka mi nebylo souzené, ale zase mi byly souzené jiné věci, myslím, že mnohem lepší. Ale kvůli téhle fotce jsem si vlezla i do záhonu s fialovými květinami, aby mi ladily s plavkami, které se mi už nelíbí, protože se mi líbily před třemi roky," začala svůj dlouhý status i s poznámkou, že se bála, že stoupne třeba na gekona.

"Každopádně jsem se překonala jen z jednoho prostého důvodu. Chtěla jsem vám ukázat, jak na instagramu ženy klamou, zatahují břicha, nedýchají stejně jako já na té první fotce, a přitom se tváří, že vůbec nevědí, že je někdo fotí, že jdou kolem jakoby omylem... A některé, a těch je mi obzvlášť líto, používají photoshop. Ale realita je taková, že málokteré z nás bylo souzeno být modelkou, jako například mně na reálné fotce číslo 2. Stačí se s tím smířit," dodala Svátková. ■