Na svém plánu mít početnou rodinu už Zeťová netrvá: Rozhodně nehodlám nic dělat na sílu

Helena Zeťová na vlastní potomky nespěchá.

Soukromí si Helena Zeťová (38) poslední léta velmi střeží a o svých partnerských vztazích takřka nemluví. Zřejmě za to může v médiích propíraný vztah s hokejistou Jaroslavem Bednářem, a tak se jen málo vědělo o jejím mnohaletém vztahu s bývalým českým partnerem.

Svůj postoj nezměnila zpěvačka ani nyní. „Je to stále neměnně bez komentáře,” reagovala příkře zpěvačka, když jsme se jí během její návštěvy veletrhu ptali na její aktuální vztahový status. „Nemá smysl se do něčeho po hlavě hrnout. Člověk si musí být vztahem stoprocentně jistý a teprve pak ho veřejně ukazovat,” říká Helena, která naznačila, že nejspíš není sama, ale zřejmě se nejedná o žádný vážný vztah.

V minulosti se bývalá členka dívčí skupiny Black Milk nechala slyšet, že by jednou měla ráda čtyři děti. Neslyší nyní tikat biologické hodiny? „Možná se to v těle projevuje, ale zatím to necítím. Cítím se stále mladě a děti buď přijdou, nebo nepřijdou. Dětí mám v životě spoustu a samozřejmě bych je chtěla, rozhodně ale v životě nehodlám nic dělat na sílu,” říká Helena Zeťová. ■