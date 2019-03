Tato dívka se snaží přimět ženy, aby milovaly svou periodu. Krev si maže po celém těle!

Demetra Nyx si našla zvláštní koníček. Profimedia.cz

„Tolik se stydíme za naše těla a ani si to neuvědomujeme. Menstruace je neuvěřitelně magickým obdobím, které nás posiluje. Ale naše společnost se to před námi snaží skrývat,“ sdílela u jednoho ze svých příspěvků.

Zatímco pro většinu žen je toto období cyklu naprostým hororem, Demetra je změnami vlastního těla maximálně fascinována. „Sdílet snímky s krví na obličeji byl impuls, ze kterého jsem později vytvořila sérii na podporu žen. Moje krev se pro mě stala krásnou zábavou."

K této pro mnohé nechutné aktivitě se Demetra uchýlila poté, co se celý život za svou menstruaci styděla. Řada sledujících jí za to nadává, a i někteří její známí se od sex koučky prý odvrátili. Ani to ji ale neodradilo. „Kdyby se o tom víc mluvilo, lidi by to tolik neobtěžovalo,“ svěřila britskému The Mirror Demetra, která prý dostává mnohem víc pozitivních komentářů než těch negativních. ■