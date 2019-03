Vojta Dyk přitvrdil: Při natáčení The Voice urazil nejen Kaliho, ale celé Slovensko

Vojta Dyk vs Kali Video: archiv TV Nova

Že si zpěvák Vojtěch Dyk (33) nebere v komunikaci se svými protivníky z řady koučů v show The Voice (7) servítky, nám už ukázal. Jedním hejtem to ale neskončilo.

Fanoušci asi nečekali, že z poroty respektive koučů ve složení Jana Kirschner (40), Josef Vojtek (53), Kali (36) a Vojta Dyk bude právě poslední jmenovaný tím nejdrsnějším. Dyk ale umí vypustit pěkně jedovaté komentáře. Naposledy napětí vyvolal nemístnou poznámkou na Kaliho a potažmo celé Slovensko, když do svého týmu lákal dalšího soutěžícího.

O toho stál i slovenský raper, který začal, když směrem k Vojtovi pronesl: „Ty jsi, myslím, hrával fotbal, nebo ještě hraješ. Jaká liga, třetí?“ A směrem k soutěžícímu pak: „Nechceš jít do třetí ligy, že ne? Já jsem hrával první,“ lákal zpěváka k sobě. Dyk ale nelenil a vrátil mu to i s úroky: „No jo, ale na Slovensku, to je jako třetí (liga) u nás,“ vypálil. A zatímco publikum propuklo v smích, druhé zástupkyni Slováků Janě Kirschner do něj moc nebylo.

Kali se ale tentokrát nenechal a svůj proslov zakončil tím, že zpěvákovi možná do začátku nedá tolik keců jako Dyk, zato mnohem víc reality. ■