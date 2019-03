Nejstarší syn Pitta a Jolie si vybírá vysokou: Brad se cítí odstrčený! Angelina prý nechce, aby pomáhal

Angelina Jolie pomáhá Maddoxovi s výběrem školy. Profimedia.cz

Vybrat si správnou vysokou školu je pro Maddoxe (17), nejstaršího adoptivního syna Brada Pitta (55) a Angeliny Jolie (43), nyní dalším důležitým krokem v životě. V posledních pěti měsících se tak Angelina hojně angažuje a svědomitě pomáhá Maddoxovi s výběrem. I Pitt by se prý rád zapojil, ale nikdo se ho o to údajně zatím neprosil.

„Brad je na Maddoxe pyšný a rád by se zapojil do prohlídek univerzit, ale nic takového v plánu není. A ne proto, že by to tak Brad chtěl,“ uvedl zdroj z hercova okolí pro Hollywoodlife.

Podle zdroje Angelina dala najevo, že to zvládne sama, a odloučeného manžela odstrčila. Společně se synem už sama navštívila kampus newyorské univerzity, ale také několik škol v Jižní Koreji, kde byli v rámci Angelininy charitativní činnosti.

Bouřlivý rozvod slavného páru nebere konce, a přestože se nedávno snažili odloučení manželé dohodnout i osobně, zatím to nevypadá, že by se v blízké době rozvedli. Zatímco Brad se věnuje práci, Angelina se na veřejnosti co nejvíc objevuje v doprovodu svých šesti ratolestí. ■