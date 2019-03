Po Laškové a Leové další Česká Miss zabodovala v televizi! Tahle kráska je novou tváří Novy

Iva Uchytilová Foto: instagram I.Uchytilové

Iva, která se na světové soutěži Miss Earth na Filipínách dostala mezi nejkrásnějších osm dívek planety Země, je novou posilou pořadu Život ve hvězdách.

"Nová životní etapa. Mám obrovskou radost, že mě budete vídat v tomto pořadu. Každý má nějaké sny, které si chce plnit. A já hrdě můžu říct, že si ten další začínám psát teď. Jsem na začátku a bude to těžká práce. Ale to k tomu patří. Těším se na všechno, co přijde, protože už teď mě to moc baví," řekla k práci reportérky Iva, Česká Miss Earth 2017.

Již brzy budou vyhlášeny castingy na Českou Miss 2019. Jedna z dívek tak bude mít šanci dosáhnout stejného úspěchu jako například Iva. ■