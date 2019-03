Formanův skladatel si navrhuje modely sám: V novém obleku září jako slunce, nosí i zlaté boty

Varhan Orchestrovič Bauer chodí celý ve zlatě. Super.cz

Na křtu zpívající kytaristky vystupující pod jménem Electric Lady, s níž také chystá spolupráci a bude hrát i na jeho narozeninovém koncertě v Lucerně, ale překvapil novým modelem. Oblékl se do zlaté, včetně bot. "Právě, že mi všichni říkali, že vypadám jako černokněžník, a teď jsem zlatokněžník," smál se Varhan, který si svoje modely sám navrhuje.

Jen boty, též byly celé zlaté, si ještě musí objednávat. "Mám je přes jeden server, objednal jsem je za 129 dolarů a pak jen čekal, co přijde. Bál jsem se, že to bude fake, ale nakonec to dobře dopadlo," prozradil muzikant, který se pro zlatou rozhodl, protože teď prožívá velmi šťastné životní období jak v soukromí, tak v práci. ■