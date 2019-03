Pošťák Ondra nechal vydělávání peněz na manželce: Už šest let je na rodičovské

Martin Kavan Super.cz

Herec a pošťák Ondra z Pošty pro tebe Martin Kavan přiznal, že je především otec na plný úvazek. U nich doma není na rodičovské manželka, ale on. A to už více než šest let. Stará se o jejich dvě děti.

"Moje hlavní náplň jsou děti. Dělám Poštu pro tebe, kam si občas odskočím, a učím rétoriku," řekl Super.cz Martin Kavan, který je na mateřské.

"Jsem táta na plný úvazek. Jsem šest a půl roku na mateřské. Mám skvělou manželku, která mi hodně pomáhá. První půlrok rok jsme byli doma společně. Pak jsme se dohodli, že času mám víc a budu doma já," vysvětluje.

Jako muž se s tím prý srovnal rychle. "Nebylo to tak složité. Trošku se vyhýbám některým domácím pracem. O děti je postaráno. Já jim uvařím, obléknu je, vyčistím zuby. To ano. Ale praní, uklízení, žehlení, to nechávám až na druhé, třetí, čtvrté, páté koleji. Nebo to nechám na manželce a paní na úklid. Chodí nám jednou týdně vypomáhat," dodal. ■