Nejkrásnější Češka roku 2016 už není k mání! Andrea Bezděková ukázala novou lásku. Tenhle krasavec je také model!

Andrea Bezděková s přítelem Pavlem Michaela Feuereislová

Andrea randí s o tři roky mladším modelem Pavlem Gillernem. "Já bych k tomu nerada něco říkala. Je to v začátcích, jsem šťastná, klape nám to a tím bych to ukončila," řekla Super.cz Andrea.

Pavel je velký fešák. I proto je velmi úspěšný jako model v zahraničí. Podle toho, jak se k sobě pár na večírku Ztraceného měl, je jasné, že jde o velkou lásku. Ostatně žádného muže od rozchodu krátce po vítězství v České Miss jako svého partnera doposud nepředstavila.

Pokud jim to bude spolu klapat nadále, jistě si nenechají ujít zřejmě životní koncert Ztraceného. Ten na svém narozeninovém mejdanu ohlásil, že příští rok 22.2. vystoupí v O2 areně. Vstupenky jsou již v prodeji. ■