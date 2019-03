Vojta Dyk Video: archiv TV Nova

V talentové soutěži Dyka zaujal dvacetiletý Jakub Moulis z Přeštic, který ovládá hru na několik nástrojů. Navíc je single a po rozchodu s přítelkyní marně hledá tu pravou. Vojta z něj byl doslova unešený.

„Budu nesmírně rád, když si mě vybereš za svého kouče, protože to potom budou dvě energie, které se spojí v jeden obrovský vrchol, a my spolu můžeme vyvrcholit,“ prohlásil kouč, který chtěl Jakuba do své stáje. Dokonce mu nabídl, aby hostoval na jeho koncertě. Možná by v rámci přesvědčování došlo i na večeři u něj doma, již by připravila Vilhelmová.

Vojtova slova je ale nutné brát s rezervou. Rád si totiž z druhých vystřelí. S kapelou Nightwork kdysi v písni Globální oteplování zpíval o tom, že je „gay a teplej“, ale samozřejmě nešlo o jeho osobní zpověď. V soukromí dává přednost ženám.

V dalším díle show The Voice Česko Slovensko se ukáže, zda Vojta Jakuba přesvědčí. Začínající zpěváky si vybírají i Kali (36), Jana Kirschner (40) a Pepa Vojtek (53). ■