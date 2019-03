Poznali byste ho? Známý herec a bavič se nasoukal do dámských šatů a skryl pod blond paruku!

V blond paruce a v dámských šatech je herec takřka k nepoznání. Foto: Super.cz/Herminapress

Na první pohled by se mohlo zdát, že se v modrých blyštivých šatech skrývá postarší kabaretní umělkyně. Při podrobnějším zkoumání přijdete ale na to, že v modelu připomínajícím mořskou pannu, je navlečený herec Josef Carda (63). Ten se do dámského modelu nasoukal kvůli své nové roli.