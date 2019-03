Po těhotenském bříšku téměř nezbylo památky: Míša Maurerová se pochlubila snímky před a po

Michaela Maurerová poprvé od porodu ukázala bříško. Foto: Super.cz/Instagram M. Maurerové

Neuběhly ani tři měsíce, co Michaela Maurerová (39) přivedla na svět třetího potomka a už se chlubí téměř plochým bříškem. To by jí mohly mnohé čerstvé maminky jen tiše závidět, přesto o jeho dokonalosti herečka dost pochybuje a jako důkaz ještě sdílela na sociální síti fotografii.

„Píšete mi, jak je možný, že nemám po porodu žádný břicho. Takže klid, je to 11 týdnů, co jsem rodila, a je tam a ještě to bude asi chvíli trvat, než se dostane do původního stavu,“ uklidňovala ostatní maminky na Instagramu.

Zároveň také prozradila, že i když bříško celé těhotenství poctivě mazala vazelínou, není úplně podle jejích představ. „Ten nafukovací kruh kolem pasu je pořád tam… ani ta čára ještě nezmizela. Přece jenom je to pupek po třetím porodu a jeho majitelkou je unavená ,skoročtyřicítka‘, která se teď na jógu dostane jenom velmi sporadicky. Holky, ženy, matky, nemáme se ale za co stydět, je to normální (dokonce i supermodelky mají po porodu ,vyplandaný‘ pupíky,“ svěřila se herečka.

Ne všechny maminky s ní ale souhlasí. „Míšo, ty vole, tohle není žádný břicho! Mám ti ukázat po třech dětech to moje?“ napsala jí zpěvačka Kateřina Brzobohatá (36) ze skupiny Holki, která loni v říjnu porodila také třetího potomka. „Jsem po jednom dítěti a břicho mi strašně popraskalo, i když jsem se mazala. Proto závidím tak krásné nepopraskané bříško,“ zaznělo v jiném komentáři. ■