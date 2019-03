Doma má malou školku. S roční dcerkou a půlročními dvojčaty Lejle Abbasové pomáhá nejstarší syn

Lejla Abbasová promluvila o tom, jak zvládá péči o čtyři potomky. Super.cz

Už je to sedm měsíců, co Lejla Abbasová (39) přivedla na svět dvojčata Tea a Bena. S nejstarším synem Davidem (6) a prostřední Iman (1) má doma celkem čtyři děti. Jak se daří moderátorce zvládat tento zápřah?

„Dá se to zvládat za velké podpory partnera, babičky a paní na hlídání. Iman je totiž přesně o rok a týden starší než dvojčata. To v praxi znamená, že potřebuje péči samostatného člověka,” říká Lejla, kterou stojí hodně úsilí srovnat rok a půl starou holčičku a více než půlroční dvojčata. „Ta radost se násobí a čím jsou děti starší, tím je radosti víc."

Velké zastání má Lejla u svého nejstaršího syna Davida, kterého má z manželství s Michaelem Kocábem. „David chodí do první třídy, má svůj vlastní režim. V rámci toho pomáhá. Když kluci brečí, tak si je vezme a pochová si je. Když pláče Iman, tak je schopný ji vyndat z postýlky, zabavit ji, dát jí jídlo. Dělá to sám, ani ho o to neprosím. Spíš mám někdy pocit, že by to ani nemusel dělat.”

Abbasová podle svých slov výrazně ubrala ze svého pracovního tempa, ale rozhodně není plně na mateřské. „U Davida jsem makala, u Iman částečně taky. Teď to ale ani jinak nejde, než se věnovat rodině. Na druhou stranu stále moderuju a odmítla jsem se vzdát role ve svých neziskových projektech. Budeme stavět učňák pro masajské děti. Dáváme dohromady peníze a v červnu bychom snad měli stavět,” říká Abbasová. ■