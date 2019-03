Jde z role do role, přitom ještě chodí do školy: Půvabnou seriálovou herečku čeká zkouška z dospělosti

Anastázie Chocholatá stíhá natáčet a chodit do školy. Super.cz

„Hraji postavu, která se jmenuje Babička, je taková starostlivá, o všechny pečuje a léčí je. Je to taková milá a starostlivá holčina,“ svěřila mladá herečka na novinářské projekci seriálu, který poběží na internetové televizi Stream.cz. Natáčení osmidílné minisérie bylo extrémně krátké a probíhalo během devíti dnů.

„Já jsem měla asi 5 natáčecích dní a bylo to skvělé. Myslím, že jsme se hrozně stmelili a ta parta těch herců a štábu byla opravdu skvělá, takže to bylo prima a bylo mi líto, když to skončilo a odjížděla jsem,“ svěřila Anastázie, pro kterou bylo natáčení pod taktovkou režiséra Petera Bebjaka trochu jiné, než je zvyklá.

„Na těch seriálech je to vše rychlé, tady to bylo pomalejší, dávali jsme si na plno věcí hodně pozor a museli jsme to dělat precizněji, protože ten výsledek musel být opravdu povedený,“ prozradila Chocholatá, která vedle práce stále studuje konzervatoř.

Školu navštěvuje i přes řadu pracovních aktivit, a dokonce ji letos čeká maturita. „Já jsem teď ve čtvrťáku na konzervatoři, točím a občas dojdu do školy a uvidíme, jak to tam s tou maturitou budou. Mám tam ještě na léto nějaké natáčení, tak snad to vše zvládnu,“ svěřila herečka, které se ve škole snaží vycházet vstříc.

„Mám částečné uvolnění, takže nějaké výjimky tam jsou, ale musím si splnit svoje procenta, takže je to teď náročné a hektické,“ dodala Anastázie, které se objeví v seriálu Skvrna již od 10. března. ■