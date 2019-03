Fešák z Primy se pochlubil archivní perličkou: Jako malý kluk byl tak tlustý, že ho málem nedostali na velblouda!

Byl to cvalda... Foto: archiv FTV Prima

Turistickou atrakci, jízdu na velbloudovi, si jako malý nemohl nechat ujít, vznikl při ní tenhle snímek. „Bylo to na dovolené v Egyptě, v poušti, kde jsem byl s mamkou. Mohlo mi být tak jedenáct let, a to je právě ten věk, kdy jsem se blížil metráku,“ prozradil Misař.

„Doteď si pamatuji, jak mě na toho velblouda museli vysazovat tři muži,“ směje se. S tím je teď ale konec a Matěj se díky disciplíně a tréninku vypracoval. Teď má zhruba sedmdesát kilogramů a dál sportuje. To hlavní, co mu pomáhá, je pravidelný trénink, cvičí až šestkrát týdně a má upravený jídelníček.

„Popravdě s váhou bojuji dodnes. Musím dostatečně cvičit a k tomu vědět, co jíst. V září se chystám na další půlmaraton a k tomu to chci do léta docela vysekat. Navíc, rád bych trochu přispěl k tomu, aby se lidé začali zajímat o to, co jí, jak jí a že takové ty strojené jídelníčky jsou úplně k ničemu,“ dodává moderátor. On sám je milovníkem burgerů, ale musí se hlídat.

„Ohledně jídla mi radí odborník na výživu. Jsem jen pod dohledem. Na mě to funguje, je tam ještě ten bič nahoře,“ směje se. ■