Lady Gaga promluvila o žhavém vystoupení na Oscarech s Bradleym Cooperem: Jak to spolu tedy mají?

Lady Gaga prolomila mlčení o vášnivém vystoupení. Profimedia.cz

V talk show Jimmyho Kimmela jednou provždy smetla ze stolu veškeré zvěsti o jejich poměru. „Nejprve bych chtěla říct, že sociální sítě jsou takovou žumpou internetu. Ale ano, viděli jste lásku, protože to bylo to, co jsme chtěli, abyste viděli. Je to zamilovaná píseň. Film Zrodila se hvězda je milostným příběhem,“ řekla o společném vystoupení s Cooperem.

„Trénovali jsme týden. Bradley měl v hlavě nápad, každý záběr byl jeho práce,“ doplnila. Co jiného by se taky dalo čekat od režiséra snímku Zrodila se hvězda. A musí se jemu i Lady Gaga nechat, že všechny tedy pěkně ošálili. Všechny, až na Cooperovu přítelkyni a matku jeho dcerky, modelku Irinu Shayk (33). Ta se prý navzdory spekulacím necítí zpěvačkou nijak ohrožená.

„Iriny se to nijak nedotklo. Nevěnuje pozornost drbům a necítí se ohrožena jejich přátelstvím. Irině patří celé hercovo srdce,“ sdělil zdroj blízký modelce portálu Hollywoodlife. Shayk a Cooper na červeném koberci pózovali ruku v ruce a s Lady Gaga se modelka po vystoupení dokonce objala. O detailech vášnivého vystoupení svou partnerku prý Cooper včas informoval. ■