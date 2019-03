Yemi boduje ve světě. Vzaly ho mezi sebe americké megahvězdy

Americká talentová soutěž The World’s Best má mezi padesátkou porotců českého zástupce. Foto: archiv Yemi A.D.

Nyní Yemiho A.D. čeká další kariérní milník. Bude součástí talentové soutěže nazvané The World's Best. V pořadu, jehož hlavními hvězdami jsou Drew Barrymore, Faith Hill a RuPaul, se Yemi zařadí mezi padesátku porotců, která bude hodnotit soutěžící z celého světa.

„Je to pro mě obrovská čest, reprezentovat Českou republiku v celosvětové show a sedět vedle lidí, ke kterým chovám obrovský respekt. Složení poroty je nesmírně různorodé, tvůrcům soutěže se podařilo obsadit například brazilskou legendu UFC Andersona Silvu, japonského choreografa a držitele ceny Emmy Hokuta Konishiho nebo hollywoodskou hvězdu Drew Barrymore. Natáčení bylo náročné, ale nic jiného v zástupu takových jmen člověk nemůže čekat,“ komentuje Yemi A.D.

The World’s Best se celkově dočká deseti dílů a už nyní je jasné, že česká stopa v udílení verdiktů bude výrazná. „V jednu chvíli jsem byl proti verdiktu hlavních porotců. Moderátor James Corden se mě na kameru zeptal, co musí soutěžící udělat, abych s nimi byl spokojený. Obhajování vlastního názoru před více než 22 milióny diváků byla obrovská škola,“ dodává Yemi.

Talentová soutěž The World’s Best navazuje na úspěšné televizní počiny producentů Marka Burnetta a Mika Darnella. Ti po celosvětovém úspěchu pořadů jako The Voice, American Idol nebo MasterChef přinášejí na americké televizní obrazovky formát, který v segmentu talentových soutěží dosud chyběl. ■