Po třech týdnech sundala ortézu! Moderátorka Pošty pro tebe bojuje kvůli zlomenině ramene s velkými bolestmi

Moderátorka Ester Janečková (46) se už tři týdny zotavuje ze zlomeniny ramene. A do pořádku se bude muset dát hodně rychle. Chystá se na regatu, kde bude rameno hodně potřebovat.

"Je to přesně tři týdny a dva dny, kdy jsem v Krkonoších nasedla na sněžný skútr a převrátili jsme se. Mám zlomenou pažní kost, včera mi manžel, který je chirurg, dělal kontrolní rentgen. Ukázalo se, že to hezky srůstá a dnes jsem první den bez ortézy. Bolí to," řekla Super.cz Ester.

"Rameno jsem měla znehybněné, teď to potřebuju co nejdříve rozcvičit, protože už za měsíc jedu na regatu a musím být schopná tahat za lana," vysvětluje Ester, která má odbornou pomoc doma.

"Je to velká výhoda. Když jsem si rameno zlomila, tak pan doktor v Peci pod Sněžkou neviděl zlomeninu, manželovi se to nezdálo, tak si mě v Praze zrentgenoval a zjistil, že tam je," dodala Janečková. ■