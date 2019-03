Hvězda seriálu Most! promluvila: Bývalý kriminálník řekl, co může ve vězení potkat Tomáše Řepku!

Julius Oračko o Řepkovi Super.cz

Julius Oračko, hvězda seriálu Most!, byl spoustu let ve vězení. Proto ví, jaké to může mít Tomáš Řepka (45) ve výkonu trestu, pokud bude pravomocně odsouzen.

"Je to těžké, bude v uzavřeném prostoru. O něm lidi ví, že měl připomínky vůči Romům, tam se to nikomu nelíbí. Tady se to zapomene, tam je to horší. Tam se na to nehraje, kdo co je. Tam s tím nepochodí. Bude to pro něj těžký," říká Julius.

"Když uráží Romy, klukům se to nelíbí. Pokud člověk nadává a dělá frajera, tak dostane přes držku hned, raz dva," říká rázně.

Pomoci by mu mohlo, kdyby měl dostatek peněz, aby mohl vězně uplácet. "Záleží, jestli má majetky, prachy. Tabák, cigarety, kafe - to je v kriminálu jako zlato. Jestli má, tak si ty lidi nějak koupí a nějak se s tím smíří, že mezi nimi je. Jsou tam násilníci, vrazi. Záleží, jak se v kriminále chytí, jak s lidmi bude vycházet, s kým bude na cimře. Když bude arogantní, tak nepochodí," dodal Julius. ■