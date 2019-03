Proč tajně opustil roli svého srdce? Kamil Střihavka svěřil, jak to bylo s odchodem z Ježíše. Teď se věnuje gorilám

Kamil Střihavka promluvil o odchodu z muzikálu Jesus Christ Superstar Super.cz

Slavnostní derniéru, kde by předal pomyslné žezlo svému nástupci, odpískal záměrně. "Nejsem příznivcem opulentních akcí ani loučení. Udělal jsem to tak, jak to mám já v povaze. Potichu, nenápadně a bez velkého humbuku. Myslím, že je to dobře i pro ten projekt jako takový, který je mou srdcovou záležitostí," krčil rameny.

"Byl bych rád, aby legenda, kterou u nás fenomén Jesus Christ Superstar je, pokračovala. A myslím si, že Vašek Noid Bárta to žezlo už dávno převzal a všechno to právě proběhlo v klidu a plynule. A v momentě, když jsem viděl, že je o Ježíše postaráno, tak jsem mohl v klidu odejít," doplnil.

Kromě dalších projektů, vesměs hudebních, vyjma jeho autorské divadelní hry Tolik hlav, se nyní Kamil nově věnuje i ochraně zvířat. "Konkrétně je to záchrana horských goril, což je ohrožený druh. O tom bych ale raději mluvil samostatně," uzavřel. My můžeme prozradit, že jde o projekt Mountain Gorilla a zpěvák se měl za gorilami do Ugandy také vypravit. ■