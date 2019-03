Tentokrát vás opravdu odzbrojí: Yvetta Blanarovičová předvedla napěchovaný dekolt a podvazky!

Yvetta vypadá v kostýmu skvěle. Foto: Super.cz/Herminapress

V modelu se herečka ukázala již při focení do programu. A nutno říct, že jí to v šatech opravdu slušelo. Na svůj kostým si ale oproti ostatním musela chvíli počkat. Zatímco řada jejích kolegů, měla šaty už před několika dny, kostýmní výtvarník Roman Šolce je musel jít pro Yvettu extra kupovat.

„Roman Šolc říká, že je to u mě hodně specifické, protože jsem hubená, ale mám ramena, takže se to prostě půjde nakoupit, a to přímo na mě,“ svěřila se před pár dny Yvetta. Na jevišti se Blanarovičová objeví v roli manželky hlavního představitele, Terezy Demlové a rozhodně to nebude žádná chudinka. „Hraji sebevědomou ženu, které její manžel dluží tisíce na výživném,“ svěřila v divadle herečka. ■