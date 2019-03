Překvapivá slova Josefa Rychtáře: Jak reagoval na smrt Jiřího Pomejeho, který byl stejně jako on manželem Ivety Bartošové?

Manžel zesnulé Ivety Bartošové Josef Rychtář promluvil. Michaela Feuereislová

V úterý večer celé Česko zasáhla zpráva o smrti Jířího Pomejeho (✝54). Smutek vyjádřili nejen jeho nejbližší a kolegové, ale také Josef Rychtář (60), u kterého zakotvila tragicky zesnulá zpěvačka Iveta Bartošová (✝48) několik let po krachu manželství s Jirkou.

„Je mi to upřímně líto. S Jirkou jsme se znali dlouhá léta. Je mi velice líto, co se stalo. Není mi to jedno, i když jsem k němu měl výhrady, protože bylo něco mezi ním a Ivetkou. Nikomu smrt nepřeji a ani bych nepřál, Jirkovi už vůbec ne. Je mi líto, že jsem tomuto člověku v jeho těžkých chvílích nedokázal pomoci,“ řekl zdrcený Rychtář pro Extra.cz a vyjádřil svůj obdiv k Pavlu Páskovi, který byl Jirkovi v jeho posledních dnech velkou oporou.

Poté ještě zesnulému producentovi vysekl poslední poklonu. „Odešli nám dva umělci – nejprve Ivetka a teď Jirka. Na jejich tvorbu se nikdy nezapomene a zůstane v našich srdcích,“ uzavřel Josef Rychtář. ■