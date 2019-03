Nová barva vlasů nebyla jen rozmar: Stříbrná SuperStar změnila image po rozchodu s přítelem

Eliška Rusková se na focení módní kolekce na chvíli vrátila prostřednictvím paruky k hnědým vlasům. Super.cz

A právě při nočním focení v náchodském hotelu, tedy v jeho zahradě s nádhernými vyhlídkami, lesem a jezírkem, nám Eliška prozradila, že image takhle razantně změnila z důvodu, který je pro ženy celkem běžný. Po rozchodu s přítelem. Rozešli se už 4. ledna.

"Neklapalo to, každý chtěl od vztahu něco jiného. Ze začátku to bylo super, byli jsme zamilovaní a on odletěl do Ameriky a tam asi přišel ten zlom, kdy jsme si uvědomili, že takhle to nechceme. Vztah na dálku pro mě není," svěřila nám Eliška.

"Od vztahů si dávám pauzu. Opravdu chci jenom pracovat. Čekají mě velké koncerty, nové písničky i videoklipy. Strašně se těším, až to budu moct dát ven a říct to lidem, protože jsem z toho nadšená. Snad se jim to bude líbit tak jako mně," uzavřela. ■