K herectví a psaní pohádek jí přibyla další profese: Nela Boudová si poprvé vyzkoušela hodně drsný modeling

Nela Boudová si vyzkoušela roli modelky Super.cz

"Cítím se jako herečka, ze které udělali na chvíli modelku. Je to na pohodu, až na to focení venku v hrozné zimě. Navíc je to nočka, ale ani na natáčení nepatří k mým oblíbeným záležitostem. Jsem ranní ptáče a při focení za svítání bych byla spokojenější," přiznala nám.

Mnohem pohodlněji je jí při psaní. Možná někteří vědí, že Nela napsala už dvě knížky pro děti a nyní ji čeká křest třetí, kterou napsala přímo pro svoji adoptovanou dcerku Sašu. "Jmenuje se Bětka a její cesta od chmury, je to o Sašence, ale nechtěla, aby se hrdinka jmenovala po ní, takže vybrala tohle jméno. Je o holčičce, která stejně jako ona nosila okluzor. Všechny maminky vědí, jak je děti nesnášejí a my si tímhle martyriem prošly skoro dva roky," vysvětlila Boudová.

"Je to pro všechny děti, které okluzor musí nosit, i pro všechny ostatní, které se chtějí snad dobře pobavit. A kdo by byl líný číst, tak jsem to namluvila i na cédéčko," dodala.

Nezapomíná ale ani na svoji oficiální profesi, herectví. Právě se připravuje na novou divadelní roli. "Premiéra mě čeká začátkem dubna v Divadle v Řeznické. Je to, myslím, sen každé herečky. Je to překrásná hra, jmenuje se Ve smyčce a je o Tallulah Brockman Bankheadové, hollywoodské hvězdě 20. a 30. let, natočila ještě film s Hitchcockem a byla naprosto nesnesitelná. Alkoholička, narkomanka a bisexuálka. Je to pocta jednomu skandálnímu životu," zve diváky Nela. ■