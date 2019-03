Nespočítá ani zranění, ani množství žen: Zápasník Karlos Terminátor Vémola by ale teď svoji silikonovou Lelu nevyměnil

Karlos Terminátor Vémola měl hodně žen i zranění. Super.cz

Svoji silikonovou krásku Lelu Ceterovou by teď zápasník MMA Karlos Terminátor Vémola nevyměnil. Modelek z pánských časopisů, které disponují velkým poprsím, už ale poznal v biblickém smyslu slova tolik, že by je ani nedokázal spočítat. Stejně jako zranění, která při svých zápasech utržil.

Když Lelu doprovázel na údržbu jejího mohutného hrudníku, na tohle téma jsme si povídali. Ostatně Karlos nedávno sám nafotil titulku pánského časopisu s jinou obdařenou slečnou, než je ta jeho. Lela prý nežárlila. "Je to práce, ona taky mnohokrát takhle fotila. A kdo by taky na mě žárlil, jen se na mě podívejte," smál se Vémola, který s mnoha playmate i chodil a sbírá časopisy s jejich snímky na titulní straně. "A teď si můžu dát do sbírky i sebe," byl spokojený zápasník. Kolik jich bylo, ale říct nedokázal. "Je to pracovní tajemství, musel bych se podívat. Ale ta nejdůležitější je stejně Lela," dodal.

"Ostatně to pro mě při focení byla i výzva, protože nemám úplně obličej jako Ken, jsem omlácenej fighter," dodal Karlos, s nímž jsme se i na toto téma pobavili. "Mám výhodu, že v tom sportu, který dělám, jsem docela dobrý, tak ten ksicht nemám úplně upravenej. Máme velký tým fyzioterapeutů v Londýně, kde mě dávají dohromady. Kdybych měl vypočítat všechna zranění, bylo by to na dlouho. Jsem celý polámaný, opravovaný, mám vyměněné vazy v lokti, v koleni. Nejhorší asi byla zlomenina krční páteře. Ale já říkám, že jsem Terminátor. My nezastavujeme, jenom vyměňujeme součástky. Beru to jako součást svojí profese," uzavřel. ■