Opustil kriminálky a vrhl se do nových vod: Známý režisér natočil sci-fi seriál za pouhých 9 dní!

Bebjak se vrhnul na postapokalyptické téma a natočil minisérii Skvrna. „Je to pro mě první zkušenost s natáčením seriálu pro internetovou televizi,“ svěřil režisér k seriálu, který je možné zhlédnout na internetové televizi Stream. „Bylo to jiné v rámci přípravy. Měli jsme na to jen devět dní, bylo důležité, jak bude napsaný příběh, protože ten určuje logistiku výroby a určuje, co se za tu krátkou dobu, protože jeden díl má 10 až 12 minut, stane,“ prozradil režisér.

Na osmidílném seriálu, který stihli nakonec za velmi krátkou dobu natočit, pracovali takřka od rána do večera. „Byli jsme na place 12 hodin, je to takový standard. Někdy se začínalo ráno kolem 5. hodiny a končilo se kolem 17. hodiny odpoledne,“ řekl Bebjak s tím, že se natáčelo nejen u nás, ale i na Slovensku. „Točilo se v Praze a v Bratislavě. V Bratislavě to byla opuštěná škola elektrotechnická a škola železničářská a v Praze to bylo v rámci Thomayerovy nemocnice, kde je takový kryt, kde bylo vytvořené nemocniční zařízení pro případy nějakých neočekávaných událostí,“ svěřil režisér, který si sám již vyzkoušel práci před kamerou i z druhé strany.

Jako herec se objevil například ve filmu Učitelka, v nejbližší době však hraní neplánuje. „V nejbližší době se herectví věnovat nebudu. Mám naplánovanou práci několik let dopředu, takže by ani nebyl čas. Teď natáčím vzpomínkový příběh o útěku z tábora z Osvětimi a na Slovensku jsme měli premiéru filmu Trhlina. Ten by se někdy v dubnu mohl dostat i do českých kin,“ dodal slovenský režisér. ■