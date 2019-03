Vzácný okamžik: Angelina Jolie zapózovala se všemi svými šesti dětmi

Angelina Jolie se pochlubila dětmi. Profimedia.cz

Slavná herečka, režisérka a bojovnice za lidská práva stále řeší rozvod s Bradem Pittem, který se neustále vleče. Manželé pořád hledají společnou řeč a nemohou se dohodnout na výchově dětí, které nyní tráví mnohem více času po boku matky.

Angelina jim chtěla v době, kdy média po celém světě řešila rozvod, dopřát od médií klid. Situace se ovšem ustálila, a herečka se svým klanem pochlubila v New Yorku na projekci filmu The Boy Who Harnessed The Wind (Chlapec, který zkrotil vítr), který režíroval herec Chiwetel Ejiofor.

Na film o chlapci z Malawi, který pro svou vesnici podle knihy sestrojí větrnou turbínu, se přišel podívat Maddox (17), Pax (15), Zahara (14), Shiloh (12) i desetiletá dvojčata Knox a Vivienne. Angelina s nimi zapózovala jako hrdá matka. K absolutní dokonalosti tady chyběl jen Brad. ■