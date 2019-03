8 důkazů o kráse, kterou si Karolína Kurková podmanila celý svět

Karolína Kurková Profimedia.cz

Topmodelka Karolína Kurková (35) dnes slaví narozeniny! Jedna z nejúspěšnějších světových modelek se narodila v Děčíně a svou kariéru odstartovala už v patnácti letech. Ještě než dosáhla plnoletosti, objevila se v prestižním magazínu Vogue a odstěhovala se do New Yorku, kde pracovala pro módní firmy jako je Valentino, Chanel či Versace a do roku 2010 pak byla jednou z tváří věhlasné značky Victoria‘s Secret.